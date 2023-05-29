Леонардо ди Каприо провел время на яхте с таинственной брюнеткой (фото)

Знаменитый актер наслаждался отдыхом у итальянского побережья.

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48-летний американский актер Леонардо Ди Каприо был замечен на яхте у у побережья Сардинии, Италия. Оскарносный актер проводил время в компании друзей и неизвестной девушки. Об этом пишет Daily Mail.

Ди Каприо продемонстрировал свое телосложение, надев только пару синих плавок. Он также носил на шее золотую цепочку. Позже он защитился от солнца, надев кремовую бейсболку и темные очки.

Звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" выглядел расслабленным, когда прогуливался по палубе судна, прежде чем насладиться обедом, а затем позагорать.

Наряду с его приятелями-мужчинами, девушка продемонстрировала свою потрясающую фигуру в розовом бикини. На фото папарацци не видно лицо брюнетки, однако поклонники предполагают, что Ди Каприо проводит время с супермоделью Ириной Шейк.

Звезда "Титаника" и 37-летняя Шейк были на вечеринке по случаю дня рождения Наоми Кэмпбелл на Каннском кинофестивале на прошлой неделе. Российская супермодель, проживающая в Нью-Йорке, также присутствовала на премьере его последнего фильма "Убийцы цветочной луны".

Напомним, Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайр провели время на яхте.

Также Фокус писал, что Леонардо Ди Каприо старался скрыться от папарацци на вечеринке Vogue и Chopard в Каннах, когда его сфотографировали в окружении нескольких девушек.