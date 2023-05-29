Леонардо ді Капріо провів час на яхті із таємничою брюнеткою (фото)

Знаменитий актор насолоджувався відпочинком біля італійського узбережжя.

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48-річний американський актор Леонардо Ді Капріо був помічений на яхті біля узбережжя Сардинії, Італія. Оскарносний актор проводив час у компанії друзів та невідомої дівчини. Про це пише Daily Mail.

Ді Капріо продемонстрував свою статуру, одягнувши лише пару синіх плавок. Він також носив на шиї золотий ланцюжок. Пізніше він захистився від сонця, одягнувши кремову бейсболку та темні окуляри.

Зірка фільму "Вовк з Волл-стріт" виглядав розслабленим, коли прогулювався палубою судна, перш ніж насолодитися обідом, а потім позасмагати.

Поряд із його приятелями-чоловіками, дівчина продемонструвала свою приголомшливу постать у рожевому бікіні. На фото папараці не видно обличчя брюнетки, проте шанувальники припускають, що Ді Капріо проводить час із супермоделлю Іриною Шейк.

Зірка "Титаніка" та 37-річна Шейк були на вечірці з нагоди дня народження Наомі Кемпбелл на кінофестивалі Канна минулого тижня. Російська супермодель, яка проживає в Нью-Йорку, також була присутньою на прем'єрі його останнього фільму "Вбивці квіткового місяця".

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо та Тобі Магвайр провели час на яхті.

Також Фокус писав, що Леонардо Ді Капріо намагався втекти від папараці на вечірці Vogue та Chopard у Каннах, коли його сфотографували в оточенні кількох дівчат.