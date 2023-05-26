Леонардо Ді Капріо та Тобі Магвайр провели час на яхті (фото)

Зіркові друзі провели день у морі під час Каннського кінофестивалю 2023 року.

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48-річний американський актор Леонардо Ді Капріо приєднався до свого давнього друга, 47-річного американського актора Тобі Магвайра, щоб весело провести день на розкішній яхті біля південного узбережжя Франції. Про це пише Daily Mail.

Ді Капріо поводився невимушено у білій футболці та синіх шортах, коли він сміявся і балакав із зіркою "Людини-павука". Він доповнив свій пляжний образ бежевою кепкою і, здавалося, був у піднесеному настрої. Магвайр також наділу білу футболку та темні шорти, які він поєднував із чорною бейсболкою. В одній руці він тримав пару сонцезахисних окулярів із білою оправою.

Дует провів розкішний день на яхті, поки в курортному місті проходить 76-й щорічний Каннський кінофестиваль.

Нагадаємо, легендарний дует — Леонардо Ді Капріо та Мартін Скорсезе — з'явився на гучній вечірці Air Mail Party під час 76-го кінофестивалю Канна у Франції.

Також Фокус писав, що Леонардо Ді Капріо намагався втекти від папараці на вечірці Vogue та Chopard у Каннах, коли його сфотографували в оточенні кількох дівчат.