Дайвер и рыба с человеческим лицом: трогательная история нашумевшего вирусного видео

Дружба рыбы и человека длится уже более 30 лет.

В последние несколько дней Сеть буквально "разрывает" милый видеоролик, где настырная рыба мешает дайверу, и со стороны выглядит так, будто она требует, чтобы ее поцеловали. На самом деле, за этой картинкой стоит трогательная история дружбы рыбы и человека, которая насчитывает уже не один десяток лет, пишет Men's Journal.

В кадре – азиатский овчарный губан, также известный как кобудай, которую зовут Йорико, и смотритель синтоистского святилища в подводном парке Хасама в Татеяме, Япония, Хироюки Аракава. В 20-секундном видео дайвер бьет ракушку по бетонной плите, а крупная рыба все время пыталась его стукнуть головой. Когда содержимое ракушки было извлечено, мужчина бросил его рыбе, и та жадно схватила его.

История Йорико и Хироюки попала в заголовки газет еще в 2017 году. К тому времени их дружба длилась уже 25 лет. Впервые дайвер увидел кобудая у ворот подводного храма. Большая толстолобая рыба выглядела больной и измученной. Аракава взялся лечить ее и подкармливать

Десять дней спустя Йорико почувствовала себя лучше, но к тому моменту пара уже была неразлучна. Их связь с годами только крепла, и Аракава остается ближайшим спутником кобудая, не говоря уже о том, что единственный человек, которому она позволяет себя целовать.

Интересно, что примерно в то же время, когда их история стала вирусной, исследование, опубликованное учеными из Оксфордского университета в Великобритании и Университета Квинсленда в Австралии, показало, что рыбы действительно узнают человеческие лица. Оно проводилось на стрекозах, тропических рыбах, которые выплевывают струи воды изо рта, чтобы сбивать насекомых с веток.

"Ученые представили рыбам два изображения человеческих лиц и научили их выбирать одно из них, выплевывая свои струи на это изображение. Они показали рыбе изображение лица, которое они хотели, чтобы рыба узнала, и кучу новых лиц. До 44 новых. Рыба могла правильно выбрать знакомое лицо в 81% случаев", – сказала в комментарии CNN доктор Кейт Ньюпорт, научный сотрудник отдела зоологии Оксфордского университета и соавтор исследования.

Ранее Фокус писал, что дайвер показал морских животных у затонувшего в 1943 году танкера.