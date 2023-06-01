Кендалл Дженнер позировала на яхте в мини-платье с прозрачным верхом (фото)

У Кендалл Дженнер нет дефицита в эффектных платьях, но этот образ, несомненно, заслуживает внимания.

27-летняя модель и звезда реалити Кендалл Дженнер, которая недавно наслаждалась солнцем и морем на Каннском кинофестивале во Франции, завершила свой отпуск ночным круизом на яхте. На новых фотографиях, опубликованных в Instagram Stories, звезда Кардашьян изображена в одном из своих самых смелых нарядов на сегодняшний день: маленьком черном платье от Дэвида Кома.

Вырез делает это платье особенным. Изначально кажется, что у Дженнер просто цветы приклеены к груди, но на самом деле они изящно прикреплены к прозрачной вставке на груди, которая является верхней частью мини-платья. Кроме того, основательница 818 Tequila дополнила дерзкий образ красным шарфом, повязанном вокруг шеи, и остроносыми туфлями на каблуке от итальянского бренда Bottega Veneta.

Кендалл позировала на роскошной яхте, а на фоне сияли огни ночного города. Она прислонилась к перилам, чтобы сделать несколько кадров.

Напомним, Кендалл Дженнер продемонстрировала свою стройную и подтянутую фигуру в крошечном черном бикини.

Также Фокус писал, Кендалл Дженнер и пуэрториканский рэпер Bad Bunny, чье настоящее имя Бенито Антонио Мартинес Окасио, посетили вместе ежегодный фестиваль музыки Coachella в Калифорнии. Пару сфотографировали, когда они наблюдали вместе за выступлениями.