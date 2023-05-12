Кендалл Дженнер позировала в крошечном бикини на пляже

Знаменитая модель поделилась солнечными фотографиями, показав свою роскошную фигуру.

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27-летняя модель и звезда реалити Кендалл Дженнер продемонстрировала свою стройную и подтянутую фигуру. В своем Instagram-аккаунте девушка опубликовала серию пляжных снимков.

Знаменитость, которая встречается с рэпером Bad Bunny, позировала у кристально-голубых вод на пустынном пляже, одетая в крошечное черное бикини и красную кепку Ralph Lauren. Рядом с ней на пикантных кадрах стояла бутылка текилы 818 ее собственного производства.

Кендалл Дженнер Фото: Instagram kendalljenner

Публикацию в соцсети она просто подписала смайликом с электрогитарой.

Кендалл Дженнер Фото: Instagram kendalljenner

Кендалл, вероятно, сделала фотографии во время недавней поездки со своим бойфрендом. Согласно E! News, звезда подиумов и 29-летний рэпер Bad Bunny, чье настоящее имя Бенито Антонио Мартинес Окасио, были замечены в отпуске с компанией друзей.

Кендалл и Бенито официально не подтверждали свой роман, однако они не стесняются проводить время вместе.

Напомним, звездную пару впервые видели на ужине в середине февраля, а затем они подогрели слухи об отношениях, покинув вечеринку по случаю вручения "Оскара" вместе.

Также Фокус писал, что Кендалл Дженнер и Bad Bunny сблизились на фестивале Coachella 2023.