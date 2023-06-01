Летом 2022 телезвезда и комик Пит Дэвидсон разошлись после девяти месяцев романа.

42-летняя американская теледива Ким Кардашьян намекнула на новые отношения. Об этом стало известно из свежих серий реалити "Кардашяне", сообщает Metro.

Мама четырех недавно настаивала на том, что она "не встречается и не готова общаться", во время премьеры третьего сезона сериала о ее семье. Однако это уже могло измениться, ведь в новом фрагменте можно было увидеть, как она догоняет Скотта Дисика, говоря ему: "Мои друзья хотели, чтобы я с кем-то познакомилась".

"Назовем его Фред, — ответил бизнесмен, прежде чем копнуть глубже. — Соответствует ли он стандартам?"

Оставаясь скромной по поводу "Фреда", она сказала: "О, да, соответствует стандартам".

В другом ролике она, кажется, писала сообщение таинственному мужчине во время съемок.

Ким Кардашьян с бывшим бойфрендом Питом Дэвидсоном Фото: kimkardashian

Новости о возможном новом романе Ким могут стать неожиданностью, поскольку она рассказала о состоянии своей любовной жизни в эпизоде на прошлой неделе, объяснив, что она не была готова начать что-то новое после разрыва с Питом Дэвидсоном.

"Я одинока и не готова общаться, и это нормально", — сказала она на камеру после того, как их девятимесячный роман завершился.

Ким Кардашьян с бывшим бойфрендом Питом Дэвидсоном Фото: Instagram kimkardashian

Напомним, Ким Кардашьян начала плакать, рассказывая о бывшем муже Канье Уэсте.

Также Фокус писал о забавной футболке, в которой Ким Кардашьян появилась на публике.