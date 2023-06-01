1700 гостей и принц Уильям. Как пройдет свадьба Хусейна, наследного принца Иордании

Сегодня кронпринц Иордании и его невеста официально вступят в брак и событие будет грандиозным.

28-летний наследный принц Иордании Хусейн и его 28-летняя невеста Раджва Аль-Саиф сегодня официально вступят в брак. На свадьбу уже прибыли принц Уильям и Кейт Миддлтон, а всего соберется более 1700 гостей. О том, какой будет свадьба кронпринца, пишет Daily Mail.

О том, что один из самых завидных холостяков современности, кронпринц Хусейн, выпускник престижнейшей военной академии Сандхерст помолвлен, стало известно в сентябре прошлого года.

Избранница принца – архитектор Раджва Аль-Саиф. Раджва получила степень в Сиракузском университете в Нью-Йорке и училась в Институте дизайна и мерчандайзинга моды в Лос-Анджелесе после получения среднего образования в Саудовской Аравии.

Она работала в архитектурной фирме в Лос-Анджелесе, а в настоящее время работает в дизайн-студии Designlab Experience в Эр-Рияде. Она младшая дочь Халеда М. Аль Саифа и его жены Аззы бинт Наиф Аль-Судаири.

Аль Саиф является генеральным директором Al Saif Group, частной компании с разнообразным портфелем бизнеса в сфере здравоохранения, строительства и услуг безопасности, а также членом правления Саудовско-британского совместного делового совета. А мать невесты – родственница саудовского короля Салмана.

Празднование фактически начнется сегодня вечером, когда король Абдалла II устроит ужин для более чем 4000 иорданцев, представителей племен, черкесских и чеченских общин.

Раджва и королева Рания

Сама свадебная церемония, которая будет, как пишут в официальном пресс-релизе, "элегантной и сдержанной", пройдет в саду дворца Захран. Будут присутствовать члены королевской семьи Иордании, представители королевских семей со всего мира и главы государств. После гости и жених с невестой поедут на вечеринке в кортеже красных Land Rover.

А свадебная вечеринка пройдет в резиденции королевского двора Мадареб Бани Хашем и на ней будут присутствовать уже более 1700 человек. Свадебный прием будут вести король Абдалла II и королева Рания, а также родители невесты.

В пресс-релизе обещают танцы, выступления артистов, а завершит вечеринку торжественное разрезание свадебного торта.

Сегодняшний день объявлен национальным праздником, и во всех 12 мухафазах Иордании состоятся праздничные мероприятия, чтобы жители страны могли "разделить радость принца".

Ранее в этом месяце королева Рания устроила предсвадебную вечеринку с хной для будущей жены наследного принца Хусейна Раджвы.

Раджва и королева Рания Фото: Instagram queenrania

Она объяснила, что, как и любая мать, всегда мечтала о свадьбе наследного принца Аль Хусейна. А говоря о невесте, королева назвала Раджву "самой милой и самой красивой", добавив, что она так же дорога ей, как и ее дочери принцессы Иман и Сальма.

"Я никогда не забуду, как мы с Его Величеством были счастливы, когда Аль-Хусейн сказал нам, что хочет жениться на Раджве. Она — идеальный ответ на все мои молитвы о нем. Пусть вы всегда будете источником счастья и поддержки друг для друга", — сказала королева Рания.

Раджва и королева Рания на хенной вечеринке Фото: Instagram queenrania

Напомним, на свадьбу Хусейна и Раджвы уже начали прибывать гости. И среди первых были принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Принца и принцессу Уэльских видели в пятизвездочном отеле. И Кейт была одета в черный костюм от Alexander McQueen за две тысячи долларов.

Также ожидается прибытие первой леди США Джилл Байден и королевы Нидерландов Максимы.

Кейт Миддлтон любит Иорданию. Ее отец работал здесь, так что она провела тут несколько лет в детстве. А король Абдалла и королева Рания присутствовали на коронации короля Чарльза и королевы Камиллы в этом году и посетили похороны королевы Елизаветы II в сентябре прошлого года.