1 июня 2023 года: священномученика Патрикия — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя надевать несвежую одежду и унывать.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память священномученика Патрикия. Он был епископом и исповедовал христианство в Пруссе во времена, когда было очень распространено язычество, за что его подвергли страшным мучениям.
Также 1 июня в Украине и мире празднуют Международный день защиты детей
Что нельзя делать 1 июня:
- сидеть дома;
- надевать несвежую одежду;
- унывать и плакать.
Народные приметы и поверья:
- дождь – месяц будет засушливым;
- сильно пахнут цветы и кукарекают петухи – ждите осадков;
- утром туманно – будет много грибов осенью.
День ангела празднуют:
Роман, Артем, Александр, Дмитрий, Назар, Виталий, Анна, Анастасия.
Родились в этот день:
1076 год — Великий князь Киевский, старший сын Владимира Мономаха Мстислав Великий;
1926 года — Мэрилин Монро, американская актриса, певица и модель;
1973 года — Хайди Клум, немецкая супермодель, актриса и телеведущая;
1996 года — Том Холланд, британский актер, обладатель премии BAFTA и др. наград.
Также в этот день:
1831 год — во время исследования Арктики английский путешественник Джеймс Кларк обнаруживает местонахождение Северного магнитного полюса Земли;
1935 год — в Великобритании вводят номерные знаки к автомобилям и обязательную сдачу экзаменов на водительские права;
1938 год — в США выходит 1-е число журнала комиксов "Action Comics", в котором появляется знаменитый ныне Супермен;
1980 год — начинает работу первый круглосуточный информационный канал Cable News Network (CNN), который, по словам его владельца Теда Тернера, будет в эфире "до конца этого мира".