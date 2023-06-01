1 июня 2023 года: священномученика Патрикия — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя надевать несвежую одежду и унывать.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память священномученика Патрикия. Он был епископом и исповедовал христианство в Пруссе во времена, когда было очень распространено язычество, за что его подвергли страшным мучениям.

Также 1 июня в Украине и мире празднуют Международный день защиты детей

Что нельзя делать 1 июня:

сидеть дома;

надевать несвежую одежду;

унывать и плакать.

Народные приметы и поверья:

дождь – месяц будет засушливым;

сильно пахнут цветы и кукарекают петухи – ждите осадков;

утром туманно – будет много грибов осенью.

День ангела празднуют:

Роман, Артем, Александр, Дмитрий, Назар, Виталий, Анна, Анастасия.

Родились в этот день:

1076 год — Великий князь Киевский, старший сын Владимира Мономаха Мстислав Великий;

1926 года — Мэрилин Монро, американская актриса, певица и модель;

1973 года — Хайди Клум, немецкая супермодель, актриса и телеведущая;

1996 года — Том Холланд, британский актер, обладатель премии BAFTA и др. наград.

Также в этот день:

1831 год — во время исследования Арктики английский путешественник Джеймс Кларк обнаруживает местонахождение Северного магнитного полюса Земли;

1935 год — в Великобритании вводят номерные знаки к автомобилям и обязательную сдачу экзаменов на водительские права;

1938 год — в США выходит 1-е число журнала комиксов "Action Comics", в котором появляется знаменитый ныне Супермен;

1980 год — начинает работу первый круглосуточный информационный канал Cable News Network (CNN), который, по словам его владельца Теда Тернера, будет в эфире "до конца этого мира".