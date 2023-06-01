Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

1 червня 2023 року: священномученика Патрікія – що сьогодні не можна робити?

Священномученик Патрікій
Священномученик Патрікій

Сьогодні не можна одягати несвіжий одяг та сумувати.

Related video

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Патрикія. Він був єпископом і сповідував християнство в Прусі в часи, коли було дуже поширене язичництво, за що Патрикій зазнав страшних мук.

Також 1 червня в Україні та світі святкують Міжнародний день захисту дітей

Що не можна робити 1 червня:

  • сидіти вдома;
  • одягати несвіжий одяг;
  • сумувати і плакати.

Народні прикмети та повір'я:

  • дощ – місяць буде посушливим;
  • кукурікають півні — чекайте опадів;
  • вранці туманно – буде багато грибів восени.

День ангела святкують:

Роман, Артем, Олександр, Дмитро, Назар, Віталій, Ганна, Анастасія.

Народилися цього дня:

1076 — Великий князь Київський, старший син Володимира Мономаха Мстислав Великий;

1926 — Мерилін Монро, американська актриса, співачка і модель;

1973 — Гайді Клум, німецька супермодель, актриса і телеведуча;

1996 — Том Голланд, британський актор, володар премії BAFTA та ін нагород.

Також у цей день:

1831 — під час дослідження Арктики англійський мандрівник Джеймс Кларк виявляє місцезнаходження Північного магнітного полюса Землі;

1935 — у Великобританії вводять номерні знаки до автомобілів і обов'язкову складання іспитів на водійські права;

1938 — у США виходить 1-е число журналу коміксів "Action Comics", в якому з'являється знаменитий нині Супермен;

1980 – починає роботу перший цілодобовий інформаційний канал Cable News Network (CNN), який, за словами його власника Теда Тернера, буде в ефірі "до кінця цього світу".