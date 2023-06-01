Виктория Бекхэм и Никола Пельтц вместе появились на публике (фото)

Женщины опровергли слухи о своих ссорах.

49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм появилась на публике со своей невесткой Николой Пельтц на фоне слухов об их ссорах. Семейными снимками многодетная мама делится в своем Instagram с более чем 30 млн подписчиков.

Виктория, Дэвид и их дети накануне посетили прощальный концерт Элтона Джона. К звездной семье присоединилась жена первенца супругов Бруклина — американская актриса Никола Пельтц.

"Снова вместе! Я вас всех так люблю 🙏🏼 @davidbeckham @brooklynpeltzbeckham @cruzbeckham@nicolaannepeltzbeckham #harperseven мы скучаем по тебе @romeobeckham xx", — подписала семейный кадр мама четырех, указывая на то, что их сын Ромео не присутствовал на мероприятии.

Семья Бекхэмов

В частности, жена Дэвида Бекхэма выложила фото с 11-летней дочерью Харпер и невесткой Николой. Для концерта Элтона Джона британская дизайнер выбрала total-black образ. Тем временем Никола была в мини-юбке и асимметричном топе в горошек.

"Шик", — подписала снимок Виктория Бекхэм.

Виктория Бекхэм с дочерью и невесткой

Ранее в Сети активно обсуждали вероятные недоразумения между женщинами, особенно после свадьбы Бруклина и Николы, на которую она не захотела надеть платье бренда звездной свекрови.

Напомним, Дэвид Бекхэм и 11-летняя Харпер подпевали легендарному Элтону Джону на его концерте.

Также Фокус писал о кардинальной смене имиджа Виктории Бекхэм.