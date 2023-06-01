Камалия показала поврежденную квартиру сестры в результате обстрела Киева (фото)

Женщина осталась невредимой, ведь в ту ночь не была дома.

Украинская певица Камалия показала поврежденную квартиру сестры в результате вражеского обстрела Киева в ночь на 30 мая 2023 года.

Как оказалось, в поврежденном доме в Голосеевском районе жила двоюродная сестра артистки, однако в ту ночь ее не было дома.

"Когда вчера все постились фото поврежденного обломками "шахида" дома в Голосеевском районе Киева, я плакала от счастья, что моей двоюродной сестры не было в тот момент дома, потому что ее квартира была именно в этом доме. Конечно, от взрывной волны вылетело стекло из окон, и даже поплавились оконные рамы, два верхних этажа полностью разрушены. Дом — непригоден к жизни, надеюсь отремонтируют. Самое ужасное — погиб человек…" — высказалась Камалия.

Знаменитость показала последствия разрушения и выбитые окна в здании.

В дом сестры Камалии попал вражеский беспилотник

Отметим, что в ту ночь столицу Украины атаковали 31 "шахед", однако 29 из них сбили силы ПВО.

Напомним, Камалия рассказала, где и с кем после развода будут жить ее две дочери.

Также Фокус писал о выходе Камалии и ее мужа на красную дорожку Каннского кинофестиваля-2023.