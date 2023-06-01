Беременная Рианна появилась в забавной футболке (фото)

Знаменитость призвала своих поклонников использовать презервативы.

35-летняя американская певица Рианна появилась в очень забавной футболке. Снимками беременная во второй раз знаменитость делится в своем Instagram с более чем 150 млн подписчиков.

Молодая мама опубликовала серию фото, на которых она обнимает свой округленный живот, одетая в черно-белую футболку с надписью "Используйте презерватив".

Артистка барбадосского происхождения, недавно отпраздновавшая первый день рождения своего сына RZA, позировала в узком коридоре в черной футболке оверсайз, коротких черных шортах и белых сапогах на каблуке.

Рири распустила свои черные волосы с челкой поверх белых акриловых очков. Свой резкий образ она дополнила массивными золотыми серьгами, колье, золотыми браслетами и кольцами.

Беременная Рианна

"Эта футболка старая..." — подписала карусель кадров беременная артистка.

Рианна и 34-летний A$AP Rocky стали впервые родителями в мае 2022 года, а теперь ждут рождения второго ребенка. Судя по всему, это будет девочка, ведь звездную пару заметили за покупкой розовых детских вещей.

Напомним, Рианна носит на ноге кольцо с бриллиантом за миллион долларов.

Также Фокус писал об откровенных фото Рианны со времен ее первой беременности.