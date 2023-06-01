Беременная Рианна появилась в забавной футболке (фото)
Знаменитость призвала своих поклонников использовать презервативы.
35-летняя американская певица Рианна появилась в очень забавной футболке. Снимками беременная во второй раз знаменитость делится в своем Instagram с более чем 150 млн подписчиков.
Молодая мама опубликовала серию фото, на которых она обнимает свой округленный живот, одетая в черно-белую футболку с надписью "Используйте презерватив".
Артистка барбадосского происхождения, недавно отпраздновавшая первый день рождения своего сына RZA, позировала в узком коридоре в черной футболке оверсайз, коротких черных шортах и белых сапогах на каблуке.
Рири распустила свои черные волосы с челкой поверх белых акриловых очков. Свой резкий образ она дополнила массивными золотыми серьгами, колье, золотыми браслетами и кольцами.
"Эта футболка старая..." — подписала карусель кадров беременная артистка.
Рианна и 34-летний A$AP Rocky стали впервые родителями в мае 2022 года, а теперь ждут рождения второго ребенка. Судя по всему, это будет девочка, ведь звездную пару заметили за покупкой розовых детских вещей.
Напомним, Рианна носит на ноге кольцо с бриллиантом за миллион долларов.
Также Фокус писал об откровенных фото Рианны со времен ее первой беременности.