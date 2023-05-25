Рианна похвасталась огромным кольцом с драгоценными камнями на пальце ноги (видео)

Беременная звезда называет такие украшения "тихой роскошью".

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35-летняя американская певица и бизнесвумен Рианна, которая в настоящее время ждет второго ребенка, поделилась в своем TikTok-аккаунте видео, на котором видно огромное кольцом с драгоценными камнями на пальце левой ноги.

Основательница Fenty надела пару черных туфель на каблуках с открытым носком и ремешками на щиколотках, покрытыми камнями. Поклонники звезды увидели крупными планом молочно-белый педикюр и кольцо с огромным грушевидным бриллиантом весом 9 карат на среднем пальце левой ноги. Рианна также продемонстрировала две из своих многочисленных татуировок — одну на правой ноге, а другую вокруг левой лодыжки.

В конце ролика миллиардерша немного показала остальной образ — белое платье с перьями и черная пушистая сумка.

"Тихая роскошь", — подписала видео РиРи.

Напомним, во время выступления на Супербоуле 2023 Рианна сообщила о своей второй беременности. И ходят слухи, что это уже будет девочка, ведь звездную пару заметили при выборе детских вещей в розовых оттенках.

Также Фокус писал, что Рианна и A$AP Rocky показали, как прошел первый день рождения сына.