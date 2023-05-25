Ріанна похвалилася величезним кільцем з дорогоцінним камінням на пальці ноги (відео)

Вагітна зірка називає такі прикраси "тихою розкішшю".

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35-річна американська співачка і бізнесвумен Ріанна, яка в даний час чекає на другу дитину, поділилася у своєму TikTok-акаунті відео, на якому видно величезне кільце з дорогоцінним камінням на пальці лівої ноги.

Засновниця Fenty одягла пару чорних туфель на підборах з відкритим носком та ремінцями на щиколотках, покритими камінням. Шанувальники зірки побачили крупним планом молочно-білий педикюр та каблучку з величезним грушоподібним діамантом вагою 9 карат на середньому пальці лівої ноги. Ріанна також продемонструвала два зі своїх численних татуювань — одне на правій нозі, а інше навколо лівої кісточки.

Наприкінці ролика мільярдерка трохи показала решту образу — білу сукню з пір'ям та чорну пухнасту сумку.

"Тиха розкіш", — підписала відео РіРі.

Нагадаємо, під час виступу на Супербоулі 2023 Ріанна повідомила про свою другу вагітність. І ходять чутки, що це вже буде дівчинка, адже зіркову пару помітили при виборі дитячих речей у рожевих відтінках.

Також Фокус писав, що Ріанна та A$AP Rocky показали, як пройшов перший день народження сина.