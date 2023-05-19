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Беременная Рианна поделилась откровенными фото своей первой беременности

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Фото: Instagram/badgalriri | Рианна

Рианна поделилась неопубликованными снимками с фотосессии во время первой беременности.

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35-летняя американская певица Рианна, которая в настоящее время ждет второго ребенка, поделилась в своем Instagram-аккаунте серией фотографий первой беременности. В подписи к публикации мама годовалого малыша размышляла о своем опыте материнства.

На снимках звезда позирует топлес, а тело намазано маслом. Основательница Fenty обхватила свою грудь руками и предстала лишь в плавках и туфлях на шпильке со змеиным принтом.

Рианна Fullscreen
Рианна
Фото: Instagram/badgalriri

"Вот небольшая серия, которую я называю "Потри свои сиськи", — подписала она карусель фотографий. — В честь моей первой беременности, нежного материнства и волшебства, которое сотворило это тело! Малыш RZA… он там не имеет ни малейшего понятия, насколько его мама чокнутая, или насколько он одержим, чтобы заставить меня #maternityshoot2022 и #tobecontinued.

Рианна Fullscreen
Рианна
Фото: Instagram/badgalriri

О первой беременности звезды сцены барбадосского происхождения стало известно в начале 2022 года. 13 мая она впервые стала мамой. У них с A$AP Rocky родился сын, имя которого стало известно почти через год. Малыша назвали в честь известного рэпера RZA Athelston Mayers.

Во время выступления на Супербоуле 2023 Рианна сообщила о своей второй беременности. И ходят слухи, что это уже будет девочка, ведь звездную пару заметили при выборе детских вещей в розовых оттенках.

Также Фокус писал, что Рианна и A$AP Rocky показали, как прошел первый день рождения сына.