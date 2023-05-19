Вагітна Ріанна поділилася відвертими фото своєї першої вагітності

Ріанна поділилася неопублікованими знімками із фотосесії під час першої вагітності.

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35-річна американська співачка Ріанна, яка в даний час чекає на другу дитину, поділилася у своєму Instagram-акаунті серією фотографій першої вагітності. У підписі до публікації мати однорічного малюка розмірковувала про свій досвід материнства.

На знімках зірка позує топлес, а тіло намазане олією. Засновниця Fenty обхопила свої груди руками і постала лише в плавках та туфлях на шпильці зі зміїним принтом.

Ріанна Фото: Instagram/badgalriri

"Ось невелика серія, яку я називаю "Потри свої цицьки", — підписала вона карусель фотографій. — На честь моєї першої вагітності, ніжного материнства та чарівництва, яке створило це тіло! Малюк RZA… він там не має жодного поняття, наскільки його мама божевільна, або наскільки він одержимий, щоб змусити мене #maternityshoot2022 і #tobecontinued.

Ріанна Фото: Instagram/badgalriri

Про першу вагітність зірки сцени барбадоського походження стало відомо на початку 2022 року. 13 травня вона вперше стала мамою. У них з A$AP Rocky народився син, ім'я якого стало відоме майже за рік. Малюка назвали на честь відомого репера RZA Athelston Mayers.

Під час виступу на Супербоулі 2023 року Ріанна повідомила про свою другу вагітність. І ходять чутки, що це вже буде дівчинка, адже зіркову пару помітили при виборі дитячих речей у рожевих відтінках.

Також Фокус писав, що Ріанна та A$AP Rocky показали, як пройшов перший день народження сина.