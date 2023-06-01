Певица Земфира получила французское гражданство, — российские СМИ

Впрочем сама певица уже опровергла слухи и заявила, что у нее только одно гражданство – РФ.

С утра российский Telegram-канал Shot сообщил, что певица Земфира получила гражданство Франции. Она уехала из России вскоре после начала войны в Украине. И часто появлялась в компании актрисы Ренаты Литвиновой, которая уже давно живет в Париже.

Впрочем, певица уже опровергла слухи, заявив, что она не получала французское гражданство, и снова потребовала у российского Минюста доказать, что она получала иностранное финансирование, из-за чего ее объявили иноагентом.

"В череде пропагандистского мракобесия всплыла информация о якобы моем французском гражданстве. Пропаганда набрасывает и отрабатывает. Я — гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет, и не будет", — написала Земфира в соцсетях, отметив, что продолжает платить налоги в РФ, хоть и не живет там уже год.

Пост Земфиры Фото: Скриншот

"Я люблю мою страну, но ненавижу государство", — резюмировала певица.

Впрочем, после Shot показал документы, которые Земфира предоставила при учреждении компании ее и Ренаты Литвиновой в сфере исполнительского искусства "Рената".

Документы, якобы предоставленные Земфирой Фото: Скриншот Документы, якобы предоставленные Земфирой Фото: Скриншот

Из них следует, что Литвинова все еще является гражданкой РФ, а Земфира уже нет. Обе они проживают в престижном районе Парижа Сен-Дени.

"Она сама предоставила эти данные французскому нотариусу и в реестр торговли Франции. Написала, что ее гражданство — française. И подписала все страницы", — отмечает Shot.

В феврале 2023 года Минюст РФ включил Земфиру в список "иностранных агентов", объявив, что она "открыто выступала в поддержку Украины, а также получала поддержку от иностранных источников". Исполнительница обжаловала это решение в суде.

Ранее Земфира выпустила антивоенный альбом "От Луки" всего с четырьмя песнями. Композиции в альбоме посвящены теме войны, угрозе ядерного взрыва, любви, смерти и расставания.