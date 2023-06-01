Кейт Миддлтон приехала на свадьбу принца Иордании в роскошном платье от Еlie Saab (видео)

Принцесса Уэльская сочетала скромность и роскошь в своем образе.

Принц и принцесса Уэльские стали гостями на королевской свадьбе в Иордании, где принц Хусейн сочетался браком с Раджвой Аль Саиф. На церемонию и дальнейшие торжества были приглашены члены королевской хашимитской семьи, главы иностранных и арабских государств, высокопоставленные официальные лица, сообщает Hello.

На свадьбу Кейт Миддлтон выбрала безупречный наряд – пудрово-розове платье с вышивкой на лифе и присобранными рукавами от ливанского бренда Еlie Saab из коллекции осень-зима 2017, дополнив его золотым клатчем и крупными серьгами с бриллиантами.

Волосы Кэтрин были распущены и завиты крупными локонами. Ее супруг, принц Уильям, надел темно-синий строгий костюм, белую рубашку и синий галстук.

Король и королева встречали Уэльсов на входе во дворец. Обе пары не только тепло поприветствовали друг друга, но и расцеловались.

Во дворце говорят, что банкет "сочетает формальности и дипломатические аспекты государственного банкета с радостным празднованием и традициями свадебной церемонии".

Иордания близка для принцессы Уэльской. Она прожила здесь почти три года, когда ее отец, Майкл Миддлтон, переехал в столицу Амман в качестве менеджера British Airways.

О детстве своей жены принц Уильям рассказывал принцу Хусейну в 2016 году, во время своего турне по Ближнему Востоку. Кейт тогда только родипа принца Луи и не смогла сопровождать мужа.

В 2021 году Уильям и Кэтрин прилетели в Иорданию уже всей семьей и побывали в древнем городе Петра.

У принцессы Уэльской также есть общие интересы с королевой Ранией — обе они матери, заботящиеся о благополучии детей. В телевизионном интервью CNN, посвященном похоронам покойной королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года, мать четверых детей Рания похвалила будущую королеву-консорта Кейт.

"Принцесса Кэтрин, когда она говорит о своей работе, ее лицо светится. Она делает это из чувства долга, но, что более важно, она делает это, потому что ей абсолютно не все равно. Когда она говорила о своей работе, она говорила: "Мне просто повезло, что я занимаюсь этим, у меня есть привилегия делать то". Итак, она делает это от всего сердца. И есть чувство искренности и чувство любви во всем, что она делает", – подчеркнула Рания.

Связи между Великобританией и Иорданией восходят к давним временам: мать короля Абдаллы — британская принцесса Муна аль-Хусейн, которая родилась в Саффолке и сменила имя с Антуанетты Аврил Гардинер после замужества с отцом Абдаллы, королем Хусейном. Абдалла учился в Пемброк-колледже Оксфордского университета, а свою военную карьеру начал в Королевской военной академии в Сандхерсте.

Король и королева Иордании несколько раз встречались с покойной королевой Елизаветой II, причем Абдалла назвал монарха в интервью BBC "маяком света и надежды" и "другом семьи на всю жизнь", когда она праздновала Платиновый юбилей.

Абдалла и Рания также были среди иностранных членов королевской семьи, которые выразили свое почтение покойной королеве на ее государственных похоронах, а затем присутствовали на коронации короля Чарльза и королевы Камиллы в Вестминстерском аббатстве в начале прошлого мая.

Король Абдалла и королева Рания на коронации Чарльза III

Ранее Фокус писал, что принц и принцесса Уэльские улетели в Иорданию накануне свадьбы принца Хусейна.