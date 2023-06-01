Принцесса Беатрис с мужем стали гостями на свадьбе принца Иордании (фото)

Принцесса появилась в женственном бледно-голубом платье.

Принцесса Беатрис и ее муж, итальянский аристократ Эдоардо Мапелли-Моцци, также стали гостями на свадьбе принца Иордании Хусейна и Раджвы Аль-Саиф. Несмотря на то, что британские СМИ не оглашали весь список приглашенных членов королевской семьи, кроме Кейт и Уильяма, туда полетела и Беатрис.

На свадьбу принцесса выбрала нежное и очень женственное нежно-голубое платье Celia от лондонского бренда Needle & Thread за 790 фунтов стерлингов, дополнив ансамбль черным акцентным поясом и подобрав к наряду сине-голубой клатч. Из украшений Беатрис отдала предпочтение бриллиантовым серьгам, а волосы сзади обвязала черной лентой.

Ее супруг был в темно-синем элегантном костюме и светлой рубашке с галстуком.

Пару на входе во дворец Захран в Аммане поприветствовали родители жениха – король Абдалла и королева Рания.

Наследный принц Хусейн и Раджва Аль Саиф поженились на исламской церемонии бракосочетания, известной как "катб ктаб", в в присутствии около 140 гостей. Затем молодожены отправились из дворца Захран во дворец Аль-Хусейния в процессии, известной как Красный кортеж. Там запланирован свадебный прием, где будут присутствовать более 1700 гостей.

После основного приема во дворце Аль-Хусейния состоится свадебный банкет, в котором примут участие члены королевской хашимитской семьи, главы иностранных и арабских государств, высокопоставленные официальные лица.

Ранее Фокус писал, в каком платье на свадьбе появилась Кейт Миддлтон и какой наряд выбрала королева Рания.