Короли и королевы: кто посетил свадьбу принца Иордании (фото)

На свадьбу наследного принца Иордании, которая войдет в историю, собрались представители королевских семей со всего мира.

Сегодня поженились будущие король и королева Иордании, Его Королевское Высочество наследный принц Хусейн бин Абдулла II и Раджва Аль-Саиф. Церемония состоялась во дворце Захран в Аммане. Иорданская королевская семья, пропитанная богатой историей и традициями, занимает первостепенное положение в структуре иорданского общества и на мировой арене.

Имея родословную, восходящую к уважаемой династии Хашимитов, значение королевской семьи можно понять через их историческое наследие. Поскольку свадьба имеет историческое значение, уважаемые гости со всего мира, в том числе члены королевских семей, присутствовали на свадебной церемонии и последующем приеме во дворце Аль-Хусейния.

Фокус собрал список представителей королевских семей, который посетили свадьбу наследного принца Хусейна и Раджвы Аль-Саиф.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Принц и принцесса Уэльские стали гостями на королевской свадьбе в Иордании. Кейт Миддлтон выбрала безупречный наряд – пудрово-розове платье с вышивкой на лифе и присобранными рукавами от бренда Еlie Saab из коллекции осень-зима 2017, дополнив его золотым клатчем Wilbur&Gussie, крупными серьгами с бриллиантами и босоножками Prada.

Волосы Кэтрин были распущены и завиты крупными локонами. Ее супруг, принц Уильям, надел темно-синий строгий костюм, белую рубашку и синий галстук.

Королева Максима и король Виллем-Александр

Королева Нидерландов Максима прибыла во дворец Захран в Аммане со своим 56-летним мужем королем Виллемом-Александром. 52-летняя европейская монархиня выбрала для свадьбы элегантное синие платье с V-образным вырезом и цветочным принтом. Максима подобрала аксессуары к цвету своего красивого летнего платья — серебряное ожерелье с голубыми драгоценными камнями и серьги. Темно-синий плетеный клатч в форме ракушки дополнил ее ансамбль.

Тем временем король Виллем-Александр был в темно-синем костюме и бледно-голубом галстуке, который точно подходил по оттенку к платью его супруги.

Кронпринцесса Виктория и принц Даниэль

Шведская кронпринцесса отправилась в Иорданию, чтобы отпраздновать королевскую свадьбу. Виктория была в атласном макси-платье Alize с цветочным принтом от By Malina, которое отличается объемными рукавами с манжетами на пуговицах, присборенными деталями и круглым вырезом. Она дополнила образ простым клатчем с тиснением в румяных тонах и изящными серьгами-подвесками.

Ее супруг, принц Даниэль, выбрал классический темно-синий костюм, белую рубашку и голубой галстук.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци

На свадьбу принцесса выбрала нежно-голубое платье Celia от лондонского бренда Needle & Thread, дополнив ансамбль черным акцентным поясом и подобрав к наряду сине-голубой клатч. Из украшений Беатрис отдала предпочтение бриллиантовым серьгам, а волосы сзади обвязала черной лентой.

Ее супруг был в темно-синем элегантном костюме и светлой рубашке с галстуком.

Кронпринцесса Мэри и принц Фредерик

Кронпринцесса датская Мэри вместе с мужем, наследным принцем Фредериком, посетили важное событие. Датская королевская особа выглядела сногсшибательно в шелковом платье с цветочным принтом Agnes от Erdem. Она дополнила образ женственным васильковым бантом для волос и подходящими туфлями-лодочками. Принц Фредерик надел на церемонию синий костюм, белую рубашку и галстук золотистого цвета.

Это платье Erdem является фаворитом Мэри, и она надевала его несколько раз, в том числе на праздновании 80-летия короля Харальда и королевы Норвегии Сони в 2017 году, а также на гала-вечере Американской торговой палаты в Дании в 2019 году.

Герцогиня Брабантская и король Филипп

Бельгийский король вместе с дочерью Елизаветой также стали почетными гостями на иорданской королевской свадьбе. Герцогиня выбрала яркое платье цвета фуксии с длинными рукавами, к которому подобрала соответствующий клатч и изящные серьги с драгоценными камнями. Король был в черном классическом костюме, белой рубашке и галстуке с интересным принтом.

Также Фокус писал, что невеста кронпринца Иордании Хусейна выбрала на свадьбу платье от ливанского дизайнера Эли Сааба.