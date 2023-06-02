Граймс сделала тату на всю ногу, напоминающее кровавый шрам (фото)

Сейчас Граймс мечтает сделать себе "эльфийские уши".

35-летняя канадская певица Граймс, бывшая девушка Илона Маска и мать его двоих детей, продолжает свои эксперименты с татуировками. В сторис Instagram девушка опубликовала несколько снимков новой тату.

Граймс (урожденная Клэр Буше) набила тату вскоре после того, как заявила о желании пройти операцию, чтобы сделать себе "эльфийские уши".

Татуировка представляла собой зазубренные, похожие на шипы выступы в зеркальном отображении, которые чем-то напоминали чернильные пятна из теста Роршаха. Рисунок начинается чуть выше ее лодыжки, а затем продолжается далеко за коленной чашечкой на бедре.

Хотя дизайн довольно абстрактен, он имеет анималистический вид благодаря краям, похожим на когти. Часть татуировки на ее бедре также напоминает костлявое крыло летучей мыши, хотя она более стилизована.

Размер и замысловатость рисунка предполагают, что его нанесение было длительным процессом, но Граймс, похоже, осталась довольна результатом.

"V nice v nice", — написала она в своем посте в Insta Stories, отметив исполнителя. "Сделаю фото получше, когда освобожусь @caidasindesamparo".

К мастеру Граймс пришла паре мешковатых серых вельветовых брюк странной формы, свободной черной футболке с рисунком и белых спортивных носках с зелеными пальцами.

Артистка уже имеет обширную коллекцию татуировок.На второй ноге, например, у нее есть тату, напоминающее японскую каллиграфию.

В последнее время Граймс открыто заявляла о желании продолжать изменять свое тело, хотя ее сообщения в социальных сетях по этому поводу, кажется, указывают на то, что она просто ищет перемен и до конца еще не определилась, что именно хочет сделать.

Ее идея относительно операции по формированию "эльфийских ушей" не встретила одобрения у Маска.

"Недостаток операции на ушах у эльфов, вероятно, перевешивает достоинства", – заявил он.

Ранее Фокус писал, что Граймс решила изменить имя дочери Илона Маска с Экса Дарк Сидерель на Y.