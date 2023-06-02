Синди Кроуфорд показала снимок мужа с домашним любимцем (фото)

Звездные супруги "воспитывают" собаку породы морки, или йорктиз.

57-летняя американская модель Синди Кроуфорд показала своего домашнего любимца. Снимком звезда подиумов поделилась в Instagram с 7,6 млн подписчиков.

Мама двоих опубликовала кадр, на котором их собака лежит на руках мужа модели Рэнди Гербера в домашней обстановке.

"Любимое место Виджета", — подписала фото американская знаменитость. Судя по всему, в доме звездных супругов "воспитывается" морки, или йорктиз — это смесь мальтийской болонки и йоркширского терьера.

Рэнди Гербер с домашним любимцем Фото: скріншот

Американская модель и предприниматель Рэнди Гербер в 2023 году отпраздновали 25-ю годовщину бракосочетания. Они воспитывают двух общих детей – дочь Кайю и сына Пресли. До этого легендарная звезда подиумов была в браке с актером Ричардом Гиром.

21-летняя наследница супругов Кайя пошла по стопам звездной матери и активно строит карьеру в модельной индустрии. В настоящее время она встречается с американским актером Остином Батлером. И недавно пара подогрела слухи о своей помолвке.

Кайя Гербер Фото: kaiagerber

Напомним, 57-летняя Синди Кроуфорд сходила на романтическое свидание с мужем.

Также Фокус писал об архивных фото со свадьбы Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера.