Эмили Ратаковски продемонстрировала образ для летних прогулок 2023 (фото)

Знаменитость прогулялась по улочкам Нью-Йорка.

31-летняя американская модель Эмили Ратаковски продемонстрировала образ для летних прогулок 2023. Об этом пишет Daily Mail.

Молодую маму заметили на улицах Нью-Йорка, когда она вышла в откровенном черном топе с глубоким декольте и брюками оттенка хаки. Волосы звезда подиумов польско-еврейского происхождения оставила распущенными и добавили к образу прозрачные очки и сумочку на плече.

Эмили привлекла дополнительное внимание к своей груди, надев большой кулон на шею. Она держала в руках телефон и решала свои дела.

Отметим, что топ американской знаменитости с обнаженной спиной стоит 94 фунта стерлингов (около четырех тысяч гривен).

Эмили Ратаковски

Выход супермодели произошел на фоне спекуляций о том, с кем будет ее летний роман, поскольку, по слухам, ее вероятный возлюбленный Гарри Стайлс якобы "сближается" с моделью из Южной Африки Кэндис Свейнпол.

До этого модель была в браке с продюсером Себастьяном Бер-Макклардом, однако летом 2022 они развелись.

Напомним, молодая мама Эмили Ратаковски продемонстрировала свою фигуру в черном бикини.

Также Фокус писал о прогулке Эмили Ратаковски с двухлетним сыном Сильвестром.