3 июня 2023 года: святых Константина и Елены — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя заплетать волосы и ссориться.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святой царицы Елены и ее сына равноапостольного князя Константина. Елена часто помогала сыну в его христианских делах. В пожилом возрасте она отправилась в путешествие, во время которого разрушала языческие храмы, строила церкви, читала проводники и помогала нуждающимся.
Что нельзя делать 3 июня:
- заплетать волосы и делать прически;
- есть мясо;
- ссориться;
- злословить.
Народные приметы и поверья:
- вокруг луны видно круги — к непогоде;
- дождь перерастает в грозу — осенью будут частые осадки с сильным ветром;
- кует кукушка — к ясным и теплым летним дням.
День ангела празднуют:
Елена, Касьян, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.
Родились в этот день:
1545 год — Иван Вышенский, украинский писатель-полемист;
1974 год – Сергей Ребров, украинский футболист.
Также в этот день:
1527 год — начался Большой пожар Львова, уничтожающий всю готическую застройку города;
1892 год — основан английский футбольный клуб "Ливерпуль";
2017 год – начинает действовать социальная сеть Ukrainians.