3 июня 2023 года: святых Константина и Елены — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя заплетать волосы и ссориться.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святой царицы Елены и ее сына равноапостольного князя Константина. Елена часто помогала сыну в его христианских делах. В пожилом возрасте она отправилась в путешествие, во время которого разрушала языческие храмы, строила церкви, читала проводники и помогала нуждающимся.

Что нельзя делать 3 июня:

заплетать волосы и делать прически;

есть мясо;

ссориться;

злословить.

Народные приметы и поверья:

вокруг луны видно круги — к непогоде;

дождь перерастает в грозу — осенью будут частые осадки с сильным ветром;

кует кукушка — к ясным и теплым летним дням.

День ангела празднуют:

Елена, Касьян, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.

Родились в этот день:

1545 год — Иван Вышенский, украинский писатель-полемист;

1974 год – Сергей Ребров, украинский футболист.

Также в этот день:

1527 год — начался Большой пожар Львова, уничтожающий всю готическую застройку города;

1892 год — основан английский футбольный клуб "Ливерпуль";

2017 год – начинает действовать социальная сеть Ukrainians.