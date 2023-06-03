3 червня 2023 року: святих Костянтина та Олени – що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна заплітати волосся та сваритися.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої цариці Олени та її сина рівноапостольного князя Костянтина. Олена часто допомагала синові у його християнських справах. У літньому віці вона вирушила в подорож, під час якої руйнувала язичницькі храми, будувала церкви, читала провідники та допомагала нужденним.

Що не можна робити 3 червня:

заплітати волосся та робити зачіски;

їсти м'ясо;

сваритися;

злословити.

Народні прикмети та повір'я:

довкола місяця видно кола — до негоди;

дощ переростає в грозу — восени будуть часті опади з сильним вітром;

кує зозуля — до ясних та теплих літніх днів.

День ангела святкують:

Олена, Касьян, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір, Ярослав.

Народилися цього дня:

1545 рік — Іван Вишенський, український письменник-полеміст;

1974 рік — Сергій Ребров, український футболіст.

Також у цей день:

1527 рік — почалася Велика пожежа Львова, що знищила всю готичну забудову міста;

1892 рік — заснований англійський футбольний клуб "Ліверпуль";

2017 рік – починає діяти соціальна мережа Ukrainians.