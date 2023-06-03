Жена больного Брюса Уиллиса поделилась трогательным видео с актером

Эмма Хеминг-Уиллис пообещала вернуться в Диснейленд с мужем и детьми.

44-летняя британская актриса и фотомодель Эмма Хеминг-Уиллис поделилась трогательным видео с больным деменцией Брюсом Уиллисом. Архивный ролик она выложила в Instagram.

На видео 68-летний актер катается со своей дочерью и женой на аттракционах в Диснейленде.

"Обещаю, эта семья еще вернется, чтобы получить больше веселья и смеха, когда вы снова откроетесь! Спасибо за все воспоминания", — написала возлюбленная больного деменцией Брюса Уиллиса.

Брюс Уиллис с семьей в Диснейленде

"Видеть Брюса и его семью счастливыми — это лучше всего ❤️", "Мне нравится, как он защищает ее своей рукой! Отцовские инстинкты такие милые", "Брюс — мой любимый актер, приятно видеть, как он улыбается со своей семьей", — комментируют архивный ролик фанаты "Крепкого орешка".

О деменции актера официально стало известно в феврале 2023 года. Неутешительными новостями поделилась его семья, а впоследствии Эмма Хеминг-Уиллис несколько раз просила оставить в покое больного актера.

44-летняя Эмма – вторая жена Уиллиса. До этого он 13 лет был в браке с Деми Мур, с которой они воспитали троих детей, а недавно впервые стали дедушкой и бабушкой.

Брюс Уиллис с семьей Фото: emmahemingwillis/instagram

Напомним, дочь Брюса Уиллиса рассказала о ранних признаках болезни отца, которые она не заметила.

Также Фокус писал о Дне матери 2023 в семье Брюса Уиллиса, к которой присоединилась бывшая жена актера Деми Мур.