Таллула Уиллис рассказала о ранних признаках деменции у отца, которые она пропустила

Семья Брюса Уиллиса сначала отвергла ранние признаки деменции у актера.

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Дочь голливудских актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса – Таллула — поделилась воспоминаниям о начале болезни отца. Она также рассказала для Vogue о состоянии здоровья актера, который страдает деменцией.

"Я давно знала, что что-то не так, — начала 29-летняя Таллула. — Все началось с какой-то неопределенной апатии, которую семья приписала голливудской потере слуха".

Она поделилась, что вся их большая семья говорила 68-летнему Брюсу "говорить громче". Они считали, что его слух ухудшился после съемок в серии фильмов "Крепкий орешек". Однако со временим со стороны Уиллиса стало больше безразличия, а Таллула по ошибки "приняла это на свой счет".

"У него было двое детей от моей мачехи, Эммы Хеминг-Уиллис, и я думала, что он потерял ко мне интерес, — призналась она. — Хотя это не могло быть дальше от истины, мой подростковый мозг истязал себя какой-то ошибочной математикой: я недостаточно красива для своей матери, я недостаточно интересна для своего отца".

Деми Мур, Брюс Уиллис и Таллула Уиллис

Таллула отметила, что не гордится тем, что поначалу избегала явных признаков ухудшения здоровья звезды "Крепкого орешка".

"Правда в том, что я сама была слишком больна, чтобы справиться с этим", — отметила она, рассказав, что последние четыре года страдала нервной анорексией. — Пока я была погружена в дисморфию своего тела, выставляя ее напоказ в Instagram, мой папа тихо боролся. Проводились всевозможные когнитивные тесты, но у нас еще не было аббревиатуры".

Она вспомнила, как пришла к "разрушительному" осознанию того, что ее отец никогда не произнесет речь о ней "во взрослом возрасте на [ее] свадьбе". Младшая дочь Деми Мур рассказала о своем процессе выздоровления, так как после этого она полностью смогла "присутствовать в своих отношениях с Брюсом".

Семья Брюса Уиллиса Фото: Instagram @demimoore

"Я могу принести ему яркую и солнечную энергию, где бы я ни была. В прошлом я так боялась быть уничтоженной грустью, но, наконец, я чувствую, что могу появиться и на меня можно положиться, — сказала она. — Я могу наслаждаться этим временем, держать папу за руку и чувствовать, что это прекрасно".

Отдельно Таллула рассказала о том, как благодарна за каждое мгновение, проведенное с отцом.

"Каждый раз, когда я иду в дом моего отца, я делаю тонны фотографий — всего, что вижу, состояния вещей. Я как археолог, ищу сокровища в вещах, на которые раньше не обращала особого внимания. У меня все голосовые сообщения от него сохранены на жестком диске. Я обнаружила, что пытаюсь задокументировать, создать запись дня, когда его нет рядом, чтобы напомнить мне о нем и о нас", — написала она.

Таллула добавила, что папа до сих пор узнает ее и "загорается", когда она входит в комнату.

Дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса

Напомним, в феврале 2023 года Брюс Уиллис наконец-то услышал окончательный диагноз врачей, которые спустя почти год заявили, что у него – лобно-височная деменция.

Большая семья Брюса Уиллиса — жена Эмма Хеминг-Уиллис, их общие дети — 10-летняя Мейбл и 8-летняя Эвелин, бывшая жена Деми Мур и их дети — 34-летняя Румер Уиллис, 31-летняя Скаут Уиллис и 29-летняя Таллула Уиллис — находятся рядом и поддерживают актера, чтобы помочь ему "жить как можно более полной жизнью, насколько это возможно".

Ранее Фокус писал, что жена Уиллиса откровенно рассказала, как переживает болезнь мужа. Сам Уиллис все время проводит с родными, лишь изредка выходя на прогулки с друзьями.