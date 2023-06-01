Таллула Вілліс розповіла про ранні ознаки деменції у батька, які вона пропустила

Сім'я Брюса Вілліса спочатку відкинула ранні ознаки деменції в актора.

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Дочка голлівудських акторів Демі Мур та Брюса Вілліса – Таллула – поділилася спогадами про початок хвороби батька. Вона також розповіла для Vogue про стан здоров'я актора, який страждає на деменцію.

"Я давно знала, що щось не так, — розпочала 29-річна Таллула. — Все почалося з якоїсь невизначеної апатії, яку сім'я приписала голлівудській втраті слуху".

Вона поділилася, що вся їхня велика родина говорила 68-річному Брюсу "говорити голосніше". Вони вважали, що його слух погіршився після зйомок у серії фільмів "Міцний горішок". Однак з часом з боку Вілліса побільшало байдужості, а Таллула помилково "прийняла це на свій рахунок".

"У нього було двоє дітей від моєї мачухи, Емми Хемінг-Вілліс, і я думала, що він втратив до мене інтерес, — зізналася вона. — Хоча це не могло бути далі від істини, мій підлітковий мозок катував себе якоюсь помилковою математикою: я недостатньо красива для своєї матері, я недостатньо цікава для свого батька".

Демі Мур, Брюс Вілліс та Таллула Вілліс

Таллула зазначила, що не пишається тим, що спочатку уникала явних ознак погіршення здоров'я зірки "Міцного горішка".

"Правда в тому, що я сама була занадто хвора, щоб впоратися з цим", — зазначила вона, розповівши, що останні чотири роки страждала на нервову анорексію. — Поки я була занурена в дисморфію свого тіла, виставляючи її напоказ у Instagram, мій батько тихо боровся. Проводилися всілякі когнітивні тести, але в нас ще не було абревіатури".

Вона згадала, як прийшла до "руйнівного" усвідомлення того, що її батько ніколи не скаже про неї "у дорослому віці на [її] весіллі". Молодша дочка Демі Мур розповіла про свій процес одужання, оскільки після цього вона повністю змогла бути "присутня у своїх відносинах із Брюсом".

Сім'я Брюса Вілліса Фото: Instagram @demimoore

"Я можу принести йому яскраву та сонячну енергію, де б я не була. У минулому я так боялася бути знищеним смутком, але, нарешті, я відчуваю, що можу з'явитися і на мене можна покластися, — сказала вона. — Я можу насолоджуватися цим часом, тримати тата за руку та відчувати, що це чудово".

Окремо Таллула розповіла про те, наскільки вдячна за кожну мить, проведену з батьком.

"Щоразу, коли я йду в будинок мого батька, я роблю тонни фотографій — всього, що бачу, стану речей. Я як археолог, шукаю скарби в речах, на які раніше не звертала особливої уваги. У мене всі голосові повідомлення від нього збережені на жорсткому диску. Я виявила, що намагаюся задокументувати, створити запис дня, коли його немає поряд, щоб нагадати мені про нього та про нас", — написала вона.

Таллула додала, що тато досі впізнає її та "загоряється", коли вона входить до кімнати.

Дочки Демі Мур та Брюса Вілліса

Нагадаємо, у лютому 2023 року Брюс Вілліс нарешті почув остаточний діагноз лікарів, які майже через рік заявили, що у нього — лобово-скронева деменція.

Велика родина Брюса Вілліса — дружина Емма Хемінг-Вілліс, їхні спільні діти — 10-річна Мейбл і 8-річна Евелін, колишня дружина Демі Мур та їхні діти — 34-річна Румер Вілліс, 31-річна Скаут Вілліс та 29-річна Таллула Вілліс — знаходяться поруч і підтримують актора, щоб допомогти йому "жити якомога повнішим життям, наскільки це можливо".

Раніше Фокус писав, що дружина Вілліса відверто розповіла, як переживає хворобу чоловіка. Сам Вілліс весь час проводить із рідними, лише зрідка виходячи на прогулянки з друзями.