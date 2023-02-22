Як сім'я Брюса Вілліса допомагає йому "жити повним життям" після діагностованої деменції

Велика родина актора "Міцного горіха" нещодавно повідомила, що в нього діагностували лобово-скроневу деменцію.

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Сім'я зірки 67-річного Брюса Вілліса — дружина Емма Гемінг Вілліс, їхні спільні діти — 10-річна Мейбл і 8-річна Евелін, колишня дружина Демі Мур і їхні діти — 34-річна Румер Вілліс, 31-річна Скаут Вілліс і 29-річна Таллула Вілліс перебувають поруч і підтримують актора, щоб допомогти йому "жити якомога повнішим життям, наскільки це можливо".

"Головне для Брюса — підтримувати його активність. Він має щільний графік із щоденними заняттями. Вони стежать за тим, щоб його тіло та мозок тренувалися", — розповіло джерело в сім'ї журналу People.

За словами джерела, "родина стала ближчою, ніж будь-коли", і Емма намагається залишити більше позитивних спогадів для молодших дітей актора — Мейбл і Евелін.

"Вона хоче, щоб вони пам'ятали Брюса як дивовижного та веселого тата. Вона хоче, щоб у них залишилися про нього найкращі спогади", — повідомив інсайдер.

16 лютого родина актора повідомила, що в Брюса лобово-скронева деменція. Це сталося через 11 місяців після того, як у нього діагностували афазію — мовний розлад, що впливає на його когнітивні здібності.

"Із того часу, як навесні 2022 року ми оголосили Брюсу діагноз афазії, його стан прогресував, і тепер у нас є конкретніший діагноз: лобово-скронева деменція (відома як ЛСД). На жаль, проблеми зі спілкуванням — лише один із симптомів хвороби, з якою стикається Брюс. Хоча це болісно, нарешті отримати чіткий діагноз — це полегшення", — розповіла Емма Вілліс, подякувавши шанувальникам за ту любов і турботу, яку вже рік відчуває Брюс і вся його родина.

Аналогічне повідомлення з'явилося на сторінці колишньої дружини актора Демі Мур.

За словами фахівців, Брюс має одну з найскладніших форм деменції, так звану хворобу Піка. Це варіант сенільної деменції з атрофічними змінами, що локалізуються переважно в скроневих і лобових частинах мозку. Клінічно проявляється порушенням поведінки з асоціальними нахилами та розгальмовуванням інстинктів, що прогресує розпадом когнітивних функцій.

Середня тривалість життя людини з таким діагнозом становить від 7 до 13 років, хвороба швидко прогресує. Згідно з вебсайтом NHS Великобританії, лобово-скронева деменція є "незвичайною" формою захворювання, що викликає у хворого проблеми з поведінкою та мовою. Симптоми також включають повільні або сковані рухи, втрату контролю над сечовим міхуром або кишечником (хоча це зазвичай відбувається пізніше) та м'язову слабкість.

Раніше Фокус писав, що Скаут Вілліс висловилася після новин про хворобу батька.