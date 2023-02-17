Скаут Вілліс висловилася після новин про хворобу батька

Скаут Вілліс поділилася почуттями після новин про невтішний діагноз Брюса Вілліса.

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Дочка Брюса Вілліса — 31-річна Скаут Вілліс розповіла, що вона "приголомшена" після того, як вона та її родина дізналися, що в її батька діагностували лобово-скроневу деменцію (ЛСД). Про це пише PageSix.

У своєму Instagram-акаунті вчора ввечері вона опублікувала фото в толстовці з капюшоном, щоб поділитися з шанувальниками своїми почуттями.

"Почуваюся емоційно втомленою та трохи пригніченою, але водночас у захваті від любові, яку так багато людей відчувають до мого тата", — підписала Скаут stories.

Фото: Instagram @scoutlaruewillis

Її сестри — Румер Вілліс і Таллула Вілліс — повторно поділилися історією у своїх акаунтах і повторили, що вони "вдячні" за підтримку, надану після їхнього оголошення.

За словами фахівців, Брюс має одну з найскладніших форм деменції, так звану хворобу Піка. Це варіант сенільної деменції з атрофічними змінами, що локалізуються переважно в скроневих і лобових частках мозку. Клінічно проявляється порушенням поведінки з асоціальними нахилами та розгальмовуванням інстинктів, що прогресує розпадом когнітивних функцій.

Середня тривалість життя людини з таким діагнозом становить від 7 до 13 років, хвороба швидко прогресує. Згідно з вебсайтом NHS Великобританії, лобово-скронева деменція є "незвичайною" формою захворювання, що викликає у хворого проблеми з поведінкою та мовленням. Симптоми також включають повільні або скуті рухи, втрату контролю над сечовим міхуром або кишечником (хоча це, як правило, відбувається пізніше) та м'язову слабкість.

Раніше Фокус писав, що дружина Вілліса відверто розповіла, як переживає хворобу чоловіка. Сам Вілліс весь час проводить із рідними, лише зрідка виходячи на прогулянки з друзями.