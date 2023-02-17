Скаут Уиллис высказалась после новостей о болезни отца

Скаут Уиллис поделилась чувствами после новостей об неутешительном диагнозе Брюса Уиллиса.

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Дочь Брюса Уиллиса — 31-летняя Скаут Уиллис рассказала, что она "ошеломлена" после того, как она и ее семья узнали, что у ее отца диагностировали лобно-височную деменцию (ЛВД). Об этом пишет PageSix.

В своем Instagram-аккаунте вчера вечером она опубликовала фото в толстовке с капюшоном, чтобы поделиться с поклонниками своими чувствами.

"Чувствуя себя эмоционально уставшей и немного подавленной, но в то же время в восторге от любви, которую так много людей испытывают к моему папе", — подписала Скаут stories.

Фото: Instagram @scoutlaruewillis

Ее сестры — Румер Уиллис и Таллула Уиллис — повторно поделились историей в своих аккаунтах и повторили, что они "благодарны" за поддержку, оказанную после их объявления.

По словам специалистов, у Брюса – одна из самых сложных форм деменции, так называемая болезнь Пика. Это вариант сенильной деменции с атрофическими изменениями, локализующимися преимущественно в височных и лобных долях мозга. Клинически проявляется нарушением поведения с асоциальными наклонностями и растормаживанием инстинктов, прогрессирующим распадом когнитивных функций.

Средняя продолжительность жизни человека с таким диагнозом составляет от 7 до 13 лет, болезнь быстро прогрессирует. Согласно веб-сайту NHS Великобритании, лобно-височная деменция является "необычной" формой заболевания, вызывающей у больного проблемы с поведением и речью. Симптомы также включают медленные или скованные движения, потерю контроля над мочевым пузырем или кишечником (хотя это, как правило, происходит позже) и мышечную слабость.

Ранее Фокус писал, что жена Уиллиса откровенно рассказала, как переживает болезнь мужа. Сам Уиллис все время проводит с родными, лишь изредка выходя на прогулки с друзьями.