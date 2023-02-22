Как семья Брюса Уиллиса помогает ему "жить полной жизнью" после диагностированной деменции

Большая семья актера "Крепкого орешка" недавно сообщила, что у него диагностировали лобно-височную деменцию.

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Семья звезды 67-летнего Брюса Уиллиса — жена Эмма Хеминг Уиллис, их общие дети — 10-летняя Мейбл и 8-летняя Эвелин, бывшая жена Деми Мур и их дети — 34-летняя Румер Уиллис, 31-летняя Скаут Уиллис и 29-летняя Таллула Уиллис — находятся рядом и поддерживают актера, чтобы помочь ему "жить как можно более полной жизнью, насколько это возможно".

"Главное для Брюса — поддерживать его активность. У него плотный график с ежедневными занятиями. Они следят за тем, чтобы его тело и мозг тренировались", — рассказал источник в семье журналу People.

По словам источника, "семья стала ближе, чем когда-либо" и Эмма пытается оставить больше положительных воспоминаний для младших детей актера — Мэйбл и Эвелин.

"Она хочет, чтобы они помнили Брюса как удивительного и веселого папу. Она хочет, чтобы у них остались о нем самые лучшие воспоминания", — сообщил инсайдер.

16 февраля семья актера сообщила, что у Брюса лобно-височная деменция. Это произошло через 11 месяцев после того, как у него диагностировали афазию — языковое расстройство, влияющее на его когнитивные способности.

"С тех пор как весной 2022 года мы объявили Брюсу диагноз афазии, его состояние прогрессировало, и теперь у нас есть более конкретный диагноз: лобно-височная деменция (известная как ЛВД). К сожалению, проблемы с общением — лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс. Хотя это болезненно, наконец получить четкий диагноз — это облегчение", – рассказала Эмма Уиллис, поблагодарив поклонников за ту любовь и заботу, которую уже год чувствует Брюс и вся его семья.

Аналогичное сообщение появилось и на странице бывшей жены актера Деми Мур.

По словам специалистов, у Брюса – одна из самых сложных форм деменции, так называемая болезнь Пика. Это вариант сенильной деменции с атрофическими изменениями, локализующимися преимущественно в височных и лобных долях мозга. Клинически проявляется нарушением поведения с асоциальными наклонностями и растормаживанием инстинктов, прогрессирующим распадом когнитивных функций.

Средняя продолжительность жизни человека с таким диагнозом составляет от 7 до 13 лет, болезнь быстро прогрессирует. Согласно веб-сайту NHS Великобритании, лобно-височная деменция является "необычной" формой заболевания, вызывающей у больного проблемы с поведением и речью. Симптомы также включают медленные или скованные движения, потерю контроля над мочевым пузырем или кишечником (хотя это, как правило, происходит позже) и мышечную слабость.

Ранее Фокус писал, что Скаут Уиллис высказалась после новостей о болезни отца.