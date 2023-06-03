39-летний Джона Хилл впервые стал отцом

Пол и имя ребенка пока остаются в секрете.

39-летний американский актер Джона Хилл впервые стал отцом. Об этом пишет People.

Его возлюбленная Оливия Миллар, совладелица винтажного онлайн-магазина Chasseresse, родила знаменитости первенца, информацию подтвердил изданию представитель Хилла.

Отметим, что пока пол и имя ребенка остаются в секрете.

Девушку актера впервые заметили со округленным животом в конце марта 2023 в Калифорнии. Оливия Миллар также была "поймана" папарацци с кольцом, похожим на обручальное. Впрочем, официально звездная пара не комментировала слухи о своей помолвке, пытаясь держать личную жизнь подальше от вопросов журналистов.

Впервые Хилл и Миллар были замечены вместе в Санта-Барбаре в сентябре 2022 года.

Актер "Волка с Уолл-стрит" ранее был обручен с Джанной Сантос, прежде чем расстаться в октябре 2020 года. Впоследствии молодого отца связывали с серфингистом Сарой Брейди.

Джона Хилл

В 2011 году актер, за последние годы заметно похудевший, разошелся со своей возлюбленной Джордан Кляйн, с которой был знаком еще со школы. Женатым актер пока не был.

Джона Хилл и Леонардо Ди Каприо Фото: Скриншот

Напомним, 83-летний Аль Пачино ожидает рождения четвертого наследника, однако сомневается, что это его ребенок.

Также Фокус писал об особой татуировке Джоны Хилла.