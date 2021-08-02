Похудевший актер Джона Хилл показал татуировку с признанием в любви к себе

Звезда фильмов "Мачо и ботан" и "Волк с Уолл-стрит" недавно радикально изменил имидж

Актер Джона Хилл недавно всерьез занялся собой, похудел, сменил имидж и отметил перемены, опубликовав селфи без рубашки и демонстрируя новую татуировку с надписью Body Love ("любовь к телу").

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Джона сообщил, что это признание в любви к самому себе. 37-летний актер и двукратный номинант на "Оскар" четыре месяца назад написал проникновенный пост о том, как научился любить свое тело после многих лет борьбы с неуверенностью в себе.

[ + – ] Новая татуировка Джона Хилла

"Я не снимал футболку в бассейне, пока мне не исполнилось тридцать, даже перед семьей и друзьями. Возможно, я бы был более уверенным в себе, если бы много лет надо мной публично не издевались журналисты и комментаторы в соцсетях", — написал актер в Instagram.

Джона сообщил, что в 37 лет он, наконец "полюбил и принял себя".

[ + – ] Похудевший Джона Хилл

"Я всегда интересовался стилем и модой, но я всегда был большим парнем. Когда у тебя избыточный вес, очень сложно одеваться определенным образом, потому что стильная одежда не предназначена для людей с избыточным весом", — сообщил актер. Однако он занялся спортом и изменил свою диету, и уже сейчас демонстрирует разительные перемены.

[ + – ] Джона Хилл в фильме "Волк с Уолл-стрит" Фото: Скриншот

Напомним, ранее актриса Ребел Уилсон рассказала, как борется с лишним весом. В прошлом году она сбросила 30 килограмм и продолжает приводить себя в форму.

Знаменитость призналась в интервью, что очень сожалеет о решении заняться своей формой только в 40 лет. По ее словам, этот процесс следовало начать еще лет 10 назад.

"Я испытываю естественное сочувствие ко всем, кто борется с проблемами веса, потому что это то, с чем я всегда боролась", – отметила Ребел.