Схудлий актор Джона Гілл показав татуювання із зізнанням у любові до себе

Зірка фільмів "Мачо і ботан" і "Вовк із Волл-стріт" нещодавно радикально змінив імідж.

Актор Джона Гілл нещодавно всерйоз зайнявся собою, схуд, змінив імідж і відсвяткував зміни, опублікувавши селфі без сорочки і демонструючи нове татуювання з написом Body Love ("любов до тіла").

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Джона повідомив, що це зізнання в любові до самого себе. 37-річний актор і дворазовий номінант на "Оскар" чотири місяці тому написав проникливий допис про те, як навчився любити своє тіло після багатьох років боротьби з невпевненістю в собі.

[ + – ] Нове татуювання Джона Гілла

"Я не знімав футболку в басейні, поки мені не виповнилося тридцять, навіть перед сім'єю і друзями. Можливо, я був би більш упевненим у собі, якби багато років наді мною публічно не знущалися журналісти і коментатори в соцмережах", — написав актор в Instagram.

Джона повідомив, що в 37 років він, нарешті "полюбив і прийняв себе".

[ + – ] Схудлий Джона Гілл

"Я завжди цікавився стилем і модою, але я завжди був великим хлопцем. Коли в тебе надмірна вага, дуже складно одягатися певним чином, тому що стильний одяг не призначений для людей з надмірною вагою", — повідомив актор. Однак він зайнявся спортом і змінив свою дієту, і вже зараз демонструє разючі зміни.

[ + – ] Джона Гілл у фільмі "Вовк із Уолл-стріт" Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше акторка Ребел Вілсон розповіла, як бореться із зайвою вагою. У минулому році вона скинула 30 кілограмів і продовжує приводити себе у форму.

Зірка зізналася в інтерв'ю, що дуже шкодує про рішення зайнятися своєю формою тільки в 40 років. За її словами, цей процес варто було почати ще років 10 тому.

"Я відчуваю природне співчуття до всіх, хто бореться з проблемами ваги, тому що це те, з чим я завжди боролася", — зазначила Ребел.