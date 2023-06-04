4 июня 2023 года: День Святой Троицы — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя отказывать в помощи и заниматься физической работой.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь празднует День Святой Троицы (50-й день после Пасхи). В народе Троицу еще называют Зеленые святки. По Новому завету, в этот день, после вознесения Иисуса на небеса, его ученики собрались в ожидании обещанного пришествия Святого Духа.

Внезапно он сошел на них в виде огненных языков, и наполнил каждого присутствующего. В это мгновенье ученики Иисуса научились говорить на разных языках, чтобы проповедовать Евангелие всем народам.

После этого апостол Петр встал перед толпой людей и проповедовал о Христе и Его спасении. В этот день около трех тысяч человек приняли веру в Христа и крещение. С тех пор Пятидесятница стала одним из основных праздников христианского календаря.

Что нельзя делать 4 июня:

отказывать в помощи;

ссориться;

злословить;

купаться в водоемах;

заниматься физической работой.

Народные приметы и поверья:

утром сильная роса — будет богатый урожай;

ночью слышно пение соловья — ждите ясной погоды;

туманный день к хорошему урожаю грибов осенью;

вечером громко квакают лягушки к ветру.

День ангела празднуют:

Василиск, Владимир, Данила, Иван, Макар, Михаил, Павел, София, Любовь.

Родились в этот день:

470 год до н. э — греческий философ Сократ;

1867 год — Карл Густав Маннергейм, финский государственный деятель, маршал, президент Финляндии (1944—1946);

1975 год — Анджелина Джоли, американская актриса, фотомодель, обладательница "Оскара" и трех "Золотых глобусов".

Также в этот день:

1771 год — датско-норвежский мореплаватель Витус Йонас Беринг открывает Аляску;

1874 год — проходит первое общее собрание Общества им. Т. Г. Шевченко;

1921 год — во Франции впервые представляют духи "Шанель" ("Chanel № 5");

2014 год — официально учреждают 25-й отдельный мотопехотный батальон "Киевская Русь".