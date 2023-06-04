4 июня 2023 года: День Святой Троицы — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя отказывать в помощи и заниматься физической работой.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь празднует День Святой Троицы (50-й день после Пасхи). В народе Троицу еще называют Зеленые святки. По Новому завету, в этот день, после вознесения Иисуса на небеса, его ученики собрались в ожидании обещанного пришествия Святого Духа.
Внезапно он сошел на них в виде огненных языков, и наполнил каждого присутствующего. В это мгновенье ученики Иисуса научились говорить на разных языках, чтобы проповедовать Евангелие всем народам.
После этого апостол Петр встал перед толпой людей и проповедовал о Христе и Его спасении. В этот день около трех тысяч человек приняли веру в Христа и крещение. С тех пор Пятидесятница стала одним из основных праздников христианского календаря.
Что нельзя делать 4 июня:
- отказывать в помощи;
- ссориться;
- злословить;
- купаться в водоемах;
- заниматься физической работой.
Народные приметы и поверья:
- утром сильная роса — будет богатый урожай;
- ночью слышно пение соловья — ждите ясной погоды;
- туманный день к хорошему урожаю грибов осенью;
- вечером громко квакают лягушки к ветру.
День ангела празднуют:
Василиск, Владимир, Данила, Иван, Макар, Михаил, Павел, София, Любовь.
Родились в этот день:
470 год до н. э — греческий философ Сократ;
1867 год — Карл Густав Маннергейм, финский государственный деятель, маршал, президент Финляндии (1944—1946);
1975 год — Анджелина Джоли, американская актриса, фотомодель, обладательница "Оскара" и трех "Золотых глобусов".
Также в этот день:
1771 год — датско-норвежский мореплаватель Витус Йонас Беринг открывает Аляску;
1874 год — проходит первое общее собрание Общества им. Т. Г. Шевченко;
1921 год — во Франции впервые представляют духи "Шанель" ("Chanel № 5");
2014 год — официально учреждают 25-й отдельный мотопехотный батальон "Киевская Русь".