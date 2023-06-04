4 червня 2023 року: День Святої Трійці — чого сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна відмовляти в допомозі та займатися фізичною роботою.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква святкує День Святої Трійці (50-й день після Великодня). У народі Трійцю називають Зелені святки. За Новим заповітом, цього дня, після вознесіння Ісуса на небеса, його учні зібралися в очікуванні обіцяного пришестя Святого Духа.

Раптом він зійшов на них у вигляді вогненних язиків і наповнив кожного з присутніх. Цієї миті учні Ісуса навчилися говорити різними мовами, щоб проповідувати Євангеліє всім народам.

Після цього апостол Петро став перед натовпом людей та проповідував про Христа і Його спасіння. Цього дня близько трьох тисяч людей прийняли віру в Христа і хрещення. З того часу П'ятидесятниця стала одним із основних свят християнського календаря.

Чого не можна робити 4 червня:

відмовляти в допомозі;

сваритися;

злословити;

купатися у водоймах;

займатися фізичною роботою.

Народні прикмети й повір'я:

уранці сильна роса — буде багатий урожай;

уночі чути спів солов'я — чекайте на ясну погоду;

туманний день — до хорошого врожаю грибів восени;

увечері голосно квакають жаби — до вітру.

День ангела святкують:

Василиск, Володимир, Данило, Іван, Макар, Михайло, Павло, Софія, Любов.

Народилися цього дня:

470 рік до н. е. — грецький філософ Сократ;

1867 рік — Карл Густав Маннергейм, фінський державний діяч, маршал, президент Фінляндії (1944-1946);

1975 рік — Анджеліна Джолі, американська акторка, фотомодель, володарка "Оскара" та трьох "Золотих глобусів".

Також у цей день:

1771 рік — дансько-норвезький мореплавець Вітус Йонас Беринг відкрив Аляску;

1874 рік — відбулися перші загальні збори Товариства ім. Т. Г. Шевченка;

1921 рік — у Франції вперше представили аромат "Шанель" ("Chanel №5");

2014 рік — офіційно заснований 25-й окремий мотопіхотний батальйон "Київська Русь".