Дизайнерские наряды с подиумов переделывают под Кейт Миддлтон: в чем причина

Платья для Кейт меняют в соответствовании с требованиями королевского дресс-кода.

41-летняя принцесса Уэльская на любом официальном или государственном мероприятии выглядит безупречно, подбирая наряды от лучших дизайнеров, соответствующие событию и королевскому дресс-коду. Однако мало кто знает, что зачастую платья с подиумов для Кэтрин переделывают, чтобы сделать их более подходящими по протоколу. Фокус собрал несколько платьев, на которых видны следы изменений.

Говорят, что британская королевская семья придерживается очень конкретного руководства по стилю, исключающее неуместно короткие юбки, слишком длинные повседневные платья, глубокие вырезы, откровенные разрезы, которые могут показать лишнее, если человек наклоняется или садится, и мнущиеся ткани.

С тех пор как мисс Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма в 2011 году, она всегда соблюдала эти правила, что, впрочем, совершенно не портило ни наряд, ни внешний вид королевской особы. .

Так, на свадьбе у наследного принца Иордании Хусейна и Раджвы Аль-Саиф Кэтрин была в пудрово-розовом длинном платье от Elie Saab с длинными рукавами, высоким вырезом с оборками и замысловатыми деталями на лифе. Это платье из коллекции бренда осень-зима 2017, и на оригинале четко видны прозрачные вставки на юбке и на лифе, чего нет в наряде принцессы.

Фото: katemiddleton_fashion/instagram Фото: Getty

Во время семидневного тура по Индии и Бутану в апреле 2016 года Кейт выглядела потрясающе в дизайне Desdemona от Temperley London на обеде с премьер-министром Индии. Нефритовое платье из 100-процентного хлопка отличалось высокой горловиной, приталенной талией, гофрированным подолом и складками из хлопковой вуали.

Но в оригинале лиф был преимущественно прозрачным – слишком рискованным для Кейт – поэтому на груди была добавлена скромная вставка, а нижняя юбка была удлинена, так что она была прозрачной только ниже колена.

Фото: Getty Фото: Temperley London

Для своей первой встречи после последнего декретного отпуска в связи с рождением принца Луи, открытия фотовыставки в лондонском Музее Виктории и Альберта в октябре 2018 года, Кейт надела серый твидовый костюм от Erdem из коллекции весна-лето 2018. Подиумная версия включала в себя вырез на животе, однако на костюме Кейт его не было, но ее стилист Наташа Арчер добавила пояс.

Фото: Getty Фото: Getty

Поскольку показы проходят почти на год раньше запуска моделей в пошив, Наташа просматривает сезон вперед, выбирая подходящие стили, принты и узоры, а затем обсуждает с Кейт, прежде чем связаться с дизайнерами.

Небольшие изменения, вроде зашивания глубоких декольте, скорее всего, делает Арчер, однако более фундаментальные изменения в дизайне – работа домов моды, представивших изделия.

Ранее Фокус писал, какую модную фишку придумала Кейт Миддлттон.