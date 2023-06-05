5 июня 2023 года: святого Леонтия — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя ремонтировать что-то и стирать вещи.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святого Леонтия. Он жил в IX веке, был монахом в Киево-Печерской лавре и боролся с язычеством. Когда-то он был изгнан из города, из-за чего поселился за его пределами, там построил церковь и тайно крестил людей. За свою жизнь Леонтий совершил много чудес.

Что нельзя делать 5 июня:

ремонтировать что-то;

собирать лекарственные травы;

стирать вещи.

Народные приметы и поверья:

утром морось – скоро ухудшится погода;

густо цветет боярышник – будет суровая зима;

много цветов на рябине – хорошо уродит овес и лен;

трава сильно пахнет – ждите дождя.

День ангела празднуют:

Адриан, Александр, Андрей, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Евфросиния, Иван, Игнат, Касьян, Константин, Михаил, Никита, Петр, Роман, Федор, Яков.

Родились в этот день:

1898 год — Федерико Гарсиа Лорка, испанский поэт и драматург.

Также в этот день:

1910 год — в Киеве проходит первый полет на отечественном самолете конструкции профессора Политехнического института Александра Кудашева, который сам же исполнил роль пилота;

1977 год – в продаже появляется первый персональный компьютер Apple II;

1990 год — Всеукраинский Православный Собор в Киеве провозглашает возрождение Украинской Автокефальной Православной Церкви (УАПЦ), восстанавливает церковную структуру в виде патриархата и избирает первым украинским патриархом митрополита Мстислава Скрипника.