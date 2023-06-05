5 июня 2023 года: святого Леонтия — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя ремонтировать что-то и стирать вещи.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святого Леонтия. Он жил в IX веке, был монахом в Киево-Печерской лавре и боролся с язычеством. Когда-то он был изгнан из города, из-за чего поселился за его пределами, там построил церковь и тайно крестил людей. За свою жизнь Леонтий совершил много чудес.
Что нельзя делать 5 июня:
- ремонтировать что-то;
- собирать лекарственные травы;
- стирать вещи.
Народные приметы и поверья:
- утром морось – скоро ухудшится погода;
- густо цветет боярышник – будет суровая зима;
- много цветов на рябине – хорошо уродит овес и лен;
- трава сильно пахнет – ждите дождя.
День ангела празднуют:
Адриан, Александр, Андрей, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Евфросиния, Иван, Игнат, Касьян, Константин, Михаил, Никита, Петр, Роман, Федор, Яков.
Родились в этот день:
1898 год — Федерико Гарсиа Лорка, испанский поэт и драматург.
Также в этот день:
1910 год — в Киеве проходит первый полет на отечественном самолете конструкции профессора Политехнического института Александра Кудашева, который сам же исполнил роль пилота;
1977 год – в продаже появляется первый персональный компьютер Apple II;
1990 год — Всеукраинский Православный Собор в Киеве провозглашает возрождение Украинской Автокефальной Православной Церкви (УАПЦ), восстанавливает церковную структуру в виде патриархата и избирает первым украинским патриархом митрополита Мстислава Скрипника.