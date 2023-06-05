Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

5 червня 2023 року: святого Леонтія – що сьогодні не можна робити?

Святий Леонтій
Святий Леонтій

Сьогодні не можна ремонтувати щось та прати речі.

Related video

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Леонтія. Він жив у IX столітті, був ченцем у Києво-Печерській лаврі та боровся із язичництвом. Колись він був вигнаний із міста, через що оселився за його межами, там збудував церкву і таємно хрестив людей. За своє життя Леонтій зробив багато чудес.

Що не можна робити 5 червня:

  • ремонтувати щось;
  • збирати лікарські трави;
  • прати речі.

Народні прикмети та повір'я:

  • вранці мряка – незабаром погіршиться погода;
  • густо цвіте глід – буде сувора зима;
  • багато квітів на горобині — добре вродить овес і льон;
  • трава сильно пахне – чекайте на дощ.

День ангела святкують:

Адріан, Олександр, Андрій, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Єфросинія, Іван, Гнат, Касьян, Костянтин, Михайло, Микита, Петро, Роман, Федір, Яків.

Народилися цього дня:

1898 рік — Федеріко Гарсіа Лорка, іспанський поет і драматург.

Також у цей день:

1910 рік — у Києві проходить перший політ на вітчизняному літаку конструкції професора Політехнічного інституту Олександра Кудашева, який сам же виконав роль пілота;

1977 рік — у продажу з'являється перший персональний комп'ютер Apple II;

1990 рік – Всеукраїнський Православний Собор у Києві проголошує відродження Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ), відновлює церковну структуру у вигляді патріархату та обирає першим українським патріархом митрополита Мстислава Скрипника.