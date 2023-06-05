5 червня 2023 року: святого Леонтія – що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна ремонтувати щось та прати речі.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Леонтія. Він жив у IX столітті, був ченцем у Києво-Печерській лаврі та боровся із язичництвом. Колись він був вигнаний із міста, через що оселився за його межами, там збудував церкву і таємно хрестив людей. За своє життя Леонтій зробив багато чудес.

Що не можна робити 5 червня:

ремонтувати щось;

збирати лікарські трави;

прати речі.

Народні прикмети та повір'я:

вранці мряка – незабаром погіршиться погода;

густо цвіте глід – буде сувора зима;

багато квітів на горобині — добре вродить овес і льон;

трава сильно пахне – чекайте на дощ.

День ангела святкують:

Адріан, Олександр, Андрій, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Єфросинія, Іван, Гнат, Касьян, Костянтин, Михайло, Микита, Петро, Роман, Федір, Яків.

Народилися цього дня:

1898 рік — Федеріко Гарсіа Лорка, іспанський поет і драматург.

Також у цей день:

1910 рік — у Києві проходить перший політ на вітчизняному літаку конструкції професора Політехнічного інституту Олександра Кудашева, який сам же виконав роль пілота;

1977 рік — у продажу з'являється перший персональний комп'ютер Apple II;

1990 рік – Всеукраїнський Православний Собор у Києві проголошує відродження Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ), відновлює церковну структуру у вигляді патріархату та обирає першим українським патріархом митрополита Мстислава Скрипника.