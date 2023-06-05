Меган Фокс показала фигуру в крошечном бикини

Меган Фокс готова к лету с новым купальником и прической.

37-летняя американская актриса и модель Меган Фокс показала с необычного ракурса свою фигуру. Пикантное фото звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На снимке, сделанном сверху, Фокс сидела на бежевом диване, а на ней было черное крошечное бикини. Также на запястье у нее было несколько золотых браслетов Cartier.

"Туз кубков + звезда", — подписала знаменитость публикацию в соцсети, имея в виду две карты Таро.

В слайд-шоу поста звезда "Тела Дженнифер" также продемонстрировала вторую фотографию — на этот раз, показав свое лицо. Можно заметить, что она укоротила свои огненно-рыжие пряди. На снимке она позирует на фоне океана.

На прошлой неделе Меган Фокс вышла в свет со своим женихом Колсоном Бейкером на фоне слухов о расставании. Многодетная мама и музыкант помолвлены с января 2022 года. 37-летняя Меган намекнула на возможный разрыв отношений в феврале 2023, удалив фотографии жениха из своего Instagram и опубликовав загадочную подпись.

Напомним, Меган Фокс вышла на публику в откровенном платье без белья.

Также Фокус писал об откровении инсайдера по поводу напряженных отношений Меган Фокс и ее бойфренда.