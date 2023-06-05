Ромео Бекхэм сходил на шопинг со своей девушкой (фото)

Звездную пару заметили в обыденных образах на улицах Лос-Анджелеса.

20-летний профессиональный футболист Ромео Бекхэм был замечен на прогулке со своей девушкой. Об этом пишет Daily Mail.

Сын звездных супругов Бекхэм и его подруга Миа Реган отправились в магазин за покупками. Влюбленных заметили, как они направляются в супермаркет в Лос-Анджелесе через несколько дней после того, как пара посетила семейный вечер с родителями Ромео.

Наследник Дэвида Бекхэма выбрал для выхода белый спортивный костюм с футболкой и шортами. Игрок ФК "Брентвуд" завершил образ высокими носками Slazenger и белоснежными кроссовками.

Он добавил солнцезащитные очки в прямоугольной оправе и сумку через плечо.

20-летняя Миа выбрала такую же повседневную одежду, надев синюю безрукавку с низким V-вырезом и бежевые шорты карго. Она добавила к образу замшевые босоножки с пряжками, дополнив аутфит черными солнцезащитными очками в толстой оправе и золотой подвеской с круглым кулоном.

Ромео Бекхэм и Миа Реган Фото: Getty Images

В ноябре 2022 года пара примирилась после нескольких месяцев разлуки на фоне расхождений рабочих графиков.

Ромео Бекхэм и Миа Реган

В общем, Ромео и Миа встречаются более трех лет и часто делятся общими фото в соцсетях.

Миа Реган Фото: скріншот Ромео Бекхэм Фото: скріншот

Напомним, Миа Реган и Ромео Бекхэм вместе встретили Новый 2023 год.

Также Фокус писал о слухах касательно помолвки Ромео и Мии.