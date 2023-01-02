Ромео Бекхэм и Миа Риган поделились фотографией с празднования Нового года

Новый 2023 год Ромео Бекхэм встречал со своей девушкой Мией Риган.

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Средний сын Дэвида и Виктории Бекхэм опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию, где запечатлен с моделью Мией Риган в объятиях. В подписи он поздравил своих подписчиков с Новым годом.

"С новым годом люблю вас всех хх", — написал в подписи Ромео.

20-летний Ромео был одет в элегантный твидовый костюм, белую футболку и обут в коричневые туфли-оксфорды. А его 20-летняя избранница Миа продемонстрировала невероятную фигуру в обтягивающем зеленом прозрачном топе с разрезами на рукавах, коричневую юбку с декором из перьев и грубые черные ботинки на платформе. А на шее у модели был черный чокер с цветком. Укладка с мокрым эффектном и макияж на лице завершали шикарный образ Мии.

Напомним, Ромео Бекхэм и Миа Реган помирились после нескольких месяцев расставания. Причиной разрыва стало расстояние, ведь средний сын Дэвида Бекхэма строит карьеру футболиста в США, а его возлюбленная занимается моделингом в Великобритании.

Также Фокус писал о том, что Виктория Бекхэм поддержала Мию Риган после их разрыва с Ромео.