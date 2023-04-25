Девушка Ромео Бекхэма спровоцировала слухи о помолвке

Пара, держась за руки, проводила время в Лондоне с друзьями.

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20-летний профессиональный футболист Ромео Бекхэм был замечен на вечеринке в White City House со своей девушкой, 20-летней моделью Мией Риган. Девушка спровоцировала слухи о помолвке, так как на безымянном пальце у нее было бриллиантовое кольцо. Об этом пишет Daily Mail.

Девушка продемонстрировала живот в укороченной зеленой олимпийке Adidas и мешковатых джинсах, которые дополнила камуфляжным ремнем и синей сумкой Gucci. Средний сын Дэвида и Виктории Бекхэм был в белой толстовке с капюшоном Dior, серых джинсах и бейсболке.

Позже представитель Ромео опроверг утверждения о том, что они собираются пожениться, заявив таблоиду, что футболист не делал предложение возлюбленной.

Напомним, Ромео Бекхэм и Миа Реган помирились после нескольких месяцев расставания. Причиной разрыва стало расстояние, ведь средний сын Дэвида Бекхэма строит успешную карьеру футболиста в США, а его девушка занимается моделингом в Великобритании.

Также Фокус писал, что сын звездных супругов Бекхэмов и его возлюбленная, модель Миа Реган посетили вечеринку British Fashion Awards 2022.