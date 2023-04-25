Дівчина Ромео Бекхема спровокувала чутки про заручини

Пара, тримаючись за руки, проводила час у Лондоні з друзями.

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20-річний професійний футболіст Ромео Бекхем був помічений на вечірці у White City House зі своєю дівчиною, 20-річною моделлю Мією Ріган. Дівчина спровокувала чутки про заручини, оскільки на безіменному пальці вона мала діамантове кільце. Про це пише Daily Mail.

Дівчина продемонструвала живіт у вкороченій зеленій олімпійці Adidas і мішкуватих джинсах, які доповнила камуфляжним ременем і синьою сумкою Gucci. Середній син Девіда й Вікторії Бекхем був у білій толстовці з капюшоном Dior, сірих джинсах і бейсболці.

Пізніше представник Ромео спростував твердження про те, що вони збираються побратися, заявивши таблоїду, що футболіст не робив пропозицію коханій.

Нагадаємо, Ромео Бекхем і Міа Реган помирилися після кількох місяців розлучення. Причиною розриву стала відстань, адже середній син Девіда Бекхема будує успішну кар'єру футболіста в США, а його дівчина займається моделінгом у Великій Британії.

Також Фокус писав, що син зіркового подружжя Бекхемів і його кохана модель Міа Реган відвідали вечірку British Fashion Awards 2022.